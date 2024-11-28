Путин: Генштаб и МО подбирают цели на Украине для поражения "Орешником"

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Минобороны РФ и Генштаб занимаются подбором целей для последующего удара ракетой "Орешник". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление Владимира Путина на саммите ОДКБ.

Российский президент отметил, что в числе приоритетных целей для ударов могут быть военные объекты Украины, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

"Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России", – подчеркнул Путин.

Между тем президент РФ выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием. Путин также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Глава государства напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

