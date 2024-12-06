Путин: мощность боевой части "Орешника" увеличивается при уменьшении дальности

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Мощность боевой части ракетного комплекса "Орешник" увеличивается при уменьшении дальности, рассказал Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"О технических деталях еще поговорим", – добавил президент.

Между тем "Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии по мере наращивания выпуска. Это может произойти во второй половине 2025 года, заявил ранее Путин.

При этом затраты на этот процесс будут минимальными, подчеркнул президент. Переданные Минску ракетные установки будут находиться в составе российского комплекса, но определение их целей останется за белорусской стороной.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что его устраивает такой ответ российского лидера на просьбу о размещении "Орешника" на территории страны, с которой он обратился к Путину.