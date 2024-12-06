Лукашенко предложил Путину разместить "Орешник" в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить "Орешник" в республике.

"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, и прежде всего "Орешник", были размещены на территории Белоруссии", – обратился он к Путину.

Ранее белорусский лидер уже заявлял, что в шутку предложил Путину разместить в республике ракетную систему "Орешник". По его словам, демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Лукашенко добавил, что применение "Орешника" повлияло на тех, кто думал, что все обойдется.

Между тем Путин выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием. Президент также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.