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Гарантии безопасности между РФ и Белоруссией включают использование всех сил, включая российское ядерное оружие, расположенное на территории белорусского президента Александра Лукашенко. На это указал Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, отметив, что данный договор будет подписан 6 декабря.

Президент объяснил, что документ позволит определить взаимные обязательства в рамках Союзного государства по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, а также неприкосновенности территории и внешней границы двух стран.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства позволит надежно защитить безопасность РФ и Белоруссии, создав таким образом условия для последующего развития двух стран. Особую озабоченность в этой сфере вызывает положение дел в Европе, в том числе на Украине. По словам российского лидера, именно западные страны обостряют ситуацию в этом регионе.

"Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", – заявил глава государства.

Накануне Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президент РФ наделил министерство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В настоящее время глава государства находится в Минске, где проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченное к 25-летию Договора о создании Союзного государства. На нем рассмотрят ход союзного строительства, а также перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия.

Особое внимание стороны уделят вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии. После заседания запланировано подписание совместных документов, а по завершении основной программы Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу.

