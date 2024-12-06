Песков прокомментировал договор о взаимных гарантиях безопасности РФ и Белоруссии

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Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией в рамках Союзного государства будет подписан в интересах обеих государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этот договор является обоюдной инициативой двух стран. При этом, как он утверждает, события в мировом пространстве развиваются таким образом, что этот документ необходим и РФ, и Белоруссии.

"Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности, взаимного гарантирования безопасности и так далее", – уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание на то, что взаимодействие РФ и Белоруссии в сфере безопасности развивается и совершенствуется.

Накануне Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президент призывает принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами.

Глава РФ наделил министерство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Между тем министр оборонного ведомства Андрей Белоусов заявлял, что Москва и Минск завершают подготовку документа.

