Путин: "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года

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Ракетную систему "Орешник" можно будет разместить на территории Белоруссии по мере наращивания ее выпуска. Это может произойти во второй половине 2025 года, заявил Владимир Путин.

При этом затраты на этот процесс будут минимальными, подчеркнул российский лидер. Он также уточнил, что "Орешник" будет поступать на вооружение в ракетные войска стратегического назначения Вооруженных сил РФ и в Белоруссию параллельно.

При этом переданные Минску ракетные установки будут находиться в составе российского комплекса, но определение их целей останется за белорусской стороной. В частности, уточнил глава государства, определять объекты поражения вероятного противника "Орешником" с территории Белоруссии будет военно-политическое руководство страны.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что его устраивает такой ответ российского лидера на просьбу о размещении "Орешника" на территории страны, с которой он обратился к Путину в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о его создании.

Ранее белорусский лидер уже заявлял, что в шутку предложил российскому президенту разместить в республике "Орешник". По его словам, демонстрация возможностей ракетной системы охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Лукашенко добавил, что применение "Орешника" повлияло на тех, кто думал, что все обойдется.