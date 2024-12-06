06 декабря, 16:54Политика
Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях взаимной безопасности
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Церемония прошла на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.
По словам российского лидера, для решения таких задач государства могут использовать все свои силы и средства. Речь идет также и о российском тактическом ядерном оружии на территории Белоруссии. Путин объяснил, что условия возможного применения этого оружия зафиксированы в обновленной ядерной доктрине. Его разрешается использовать в оборонительных целях в случае ответа на возможное нападение.
Кроме того, как добавил президент РФ, подписанный договор с Белоруссией поспособствует надежной защите безопасности двух государств, создав условия для будущего мирного и устойчивого развития стран.
5 декабря Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он наделил МИД РФ правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Кроме того, президент республики подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.
Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России