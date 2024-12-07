В МО Белоруссии назвали размещение "Орешника" в стране ответом на ракеты в Европе

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Решение о размещении российского комплекса "Орешник" в Белоруссии было принято в качестве ответа на шаги Германии и США по установке ракет в Европе. Об этом заявил замначальника Генерального штаба ВС республики Сергей Лагодюк.

По его словам, оборонное ведомство получило от президента страны Александра Лукашенко задачу развивать "Орешник" совместно с российскими специалистами.

"Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие", – цитирует его телеграм-канал Минобороны Белоруссии.

Как добавил Лагодюк, активное участие в этих процессах обусловлено тем, что на сегодняшний день уровень локализации в комплексе белорусских предприятий велик.

"Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии по мере наращивания его выпуска. Это может произойти во второй половине 2025 года, заявил Владимир Путин.

При этом затраты на этот процесс будут минимальными, подчеркнул президент. Переданные Минску ракетные установки будут находиться в составе российского комплекса, но определение их целей останется за белорусской стороной.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что его устраивает такой ответ российского лидера на просьбу о размещении "Орешника" на территории страны, с которой он обратился к Путину в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о его создании.

