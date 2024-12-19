Путин признался, что не знает происхождение названия "Орешника"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что не знает, почему российская ракетная система "Орешник" получила такое название.

"Честно? Не знаю", – ответил глава государства в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции на вопрос из зала.

Ранее Путин назвал комплекс "Орешник" очень мощным, указав, что он хорошо себя зарекомендовал. Кроме того, серийный выпуск комплекса начнется в ближайшее время. По его словам, он будет обеспечен для защиты безопасности России и ее союзников.

Российский лидер также раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". Он объяснил, что температура поражающих элементов составляет 4 тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

В случае массированного применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, добавил Путин. Он также выразил уверенность в том, что аналоги ракеты в мире появятся еще не скоро.

