Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с тарифами на билеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпании должны остановить практику отказа от льгот на билеты при помощи манипуляций с тарифами. Об этом заявил Владимир Путин в рамках "Итогов года".

"Прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее чем 14 января следующего года. Решим эту проблему", – отметил он.

Также, как подчеркнул президент России, отрасль отечественных авиаперевозок работает стабильно. Всего в 2024 году рейсы перевезли 111 миллионов пассажиров.

"В прошлом году они перевезли, по-моему, 105 миллионов пассажиров", – добавил глава страны.

В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от российских авиакомпаний обеспечить доступность перелетов. Служба направила письма с требованием провести анализ расходов, включаемых в себестоимость воздушных перевозок, а также проверить эффективность закупок.

При этом в сентябре в ряде СМИ появилась информация о двукратном росте стоимости авиаперевозок из-за повышения аэронавигационных сборов. Однако РСТ опроверг эти сведения. Вице-президент Дмитрий Горин заявил, что в России не ожидается сильного подорожания авиабилетов.

