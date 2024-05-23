ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность перелетов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от российских авиакомпаний обеспечить доступность перелетов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ответ ФАС депутатам ГД Яне Лантратовой и Валерию Гартунгу.

В документе сказано, что служба направила письма в крупнейшие авиационные компании с требованием провести анализ расходов, включаемых в себестоимость воздушных перевозок, а также проверить эффективность закупок.

"Принять все меры для обеспечения доступности авиаперевозок на внутренних воздушных линиях для всех категорий граждан", – также перечислено в ответе.

ФАС добавила, что считает целесообразным разработку авиакомпаниями различных ценовых политик, которые бы определяли стартовую цену на билеты, а также возможные отклонения от их начальной стоимости и механизмы ограничения максимальных тарифов для экономкласса.

"Полагаем, что данная мера обеспечит прозрачность ценообразования", – отметили в службе.

По их данным, в конце 2023 года средняя стоимость перелета на внутренних воздушных линиях составляла 8 400 рублей, однако в первом квартале текущего года она выросла до 8 700 рублей, что на 28% выше аналогичных цен в январе и феврале прошлого года.

Ранее Минтранс РФ пообещал закрепить в российском законодательстве допустимую температуру воздуха в самолетах. Это может случиться уже в 2025 году. Такую меру решили принять из-за смертельного случая на борту самолета "Аэрофлота", который следовал из Таиланда в Россию.

