РСТ опроверг информацию о двукратном росте цен на авиабилеты в России

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В России не ожидается сильного подорожания авиабилетов, заявил в беседе с Агентством "Москва" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Информация о том, что цены вырастут в два раза, не соответствует действительности. На цены влияют динамическое ценообразование, инфляционные процессы и рост авиационного топлива, которое за год подорожало более чем на 45%", – сказал Горин, комментируя появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о двукратном рост стоимости авиаперевозок из-за повышения аэронавигационных сборов.

По его словам, повышение сборов не приведет к существенному изменению цен, однако будет дополнительной нагрузкой. Горин пояснил, что в стоимости билетов это может составить около 150 рублей.

Вице-президент РСТ отметил, что в 2024 году авиабилеты в России подорожали в среднем на 10–20%, на что, в том числе, влияет и рост затрат авиакомпаний на обслуживание флота.

"Естественно, ввод новых сборов и изменение тарифной политики может привести к корректировке цены. И очень важно понимать, что речь идет о росте стоимости сбора на 37%, а не тарифа или перелетов", – заключил Горин.

Между тем замедлить рост стоимости авиабилетов могут помочь "мокрый" лизинг и каботажные авиаперевозки. Как сообщал министр транспорта РФ Роман Старовойт, ведомство работает сразу над несколькими механизмами замедления роста. Например, "Аэрофлот" обсуждает возможность "мокрого" лизинга с компанией "Аврора".

"Мокрым" лизингом называют аренду воздушного судна вместе с экипажем, когда все расходы на обслуживание и обеспечение топливом берет на себя арендодатель.