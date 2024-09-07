Минтранс РФ планирует сдержать рост цен на авиабилеты за счет "мокрого" лизинга

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"Мокрый" лизинг и каботажные авиаперевозки могут помочь замедлить рост стоимости авиабилетов. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт.

Глава Минтранса обратил внимание, что ведомство работает сразу над несколькими механизмами замедления роста. Например, "Аэрофлот" обсуждает возможность "мокрого" лизинга с компанией "Аврора".

"Еще одним вариантом являются каботажные авиационные перевозки. Здесь мы готовы работать с нашими зарубежными партнерами и ведем переговоры", – передает РИА Новости слова Старовойта.

"Мокрым" лизингом называют аренду воздушного судна вместе с экипажем, когда все расходы на обслуживание и обеспечение топливом берет на себя арендодатель. В свою очередь, каботажные перевозки отличаются правом иностранной компании выполнять рейсы между пунктами внутри другой страны либо между третьими странами.

Ранее комитет Совета безопасности во главе с председателем СФ Андреем Кутеповым предложил правительству РФ ввести запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.

Соответствующие рекомендации члены Софведа отправили письмом вице-премьеру Виталию Савельеву. В нем поясняется, что сейчас если пассажир, купив билеты с пересадками, решает добраться до одного из промежуточных пунктов самостоятельно на другом транспорте, то сгорает вся цепочка рейсов.

