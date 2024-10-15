ГД одобрила законопроект о возврате участникам СВО денег за неиспользованные авиабилеты

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Депутаты Госдумы в рамках заседания приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий полную компенсацию стоимости авиабилета, если человек был вынужден отказаться от перелета из-за мобилизации или подписания контракта с Минобороны РФ для участия в спецоперации (СВО), передает Агентство "Москва".

Документ предполагает внесение изменений в норму Воздушного кодекса РФ. В частности законопроект требует дополнения ситуаций вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки, в случае которых ему возвращается оплата за перелет, вне зависимости от условий тарифа.

В их число должны быть включены призыв на военную службу по мобилизации, а также поступление и прохождение службы по контракту. Кроме того, причиной для возврата средств должно стать заключение контракта о пребывании в добровольческом формировании.

В материалах к проекту указано, что принятие такой меры поспособствует снижению финансовой нагрузки на бойцов спецоперации. Вместе с тем предполагается, что данное решение могло бы стать дополнительной мерой поддержки для них.

Кроме того, в нижнюю палату парламента был внесен законопроект, который предусматривает бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для военных и добровольцев, участвующих в СВО. В пояснительной записке указано, что право на бесплатный проезд к месту отпуска в настоящий момент могут получить те, кто служит в районах Крайнего Сервера и на территории УрФО, СФО и ДФО.

