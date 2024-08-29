Минпросвещения РФ предложило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж

Фото: 123RF/bumbledee

Минпросвещения России предложило учитывать участие в СВО как индивидуальное достижение при поступлении в колледж, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает дополнить пункт 45 порядком приема на обучение по программам среднего профессионального образования, в котором указаны результаты индивидуальных достижений. Подпункт 6 предполагает, что при поступлении в колледж как индивидуальное достижение будет учитываться прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации, а также участие в добровольческих формированиях в ходе проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее депутат МГД Андрей Медведев поддержал предложение вузов РФ по формированию образовательных программ и льгот для участников спецоперации и их семей. Он считает, что внимание вузов должно быть направлено на тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий – чаще всего это молодые люди, у которых в дальнейшем выбор профессии и становление карьеры. Для них уже доступно дистанционное обучение по различным специальностям во многих образовательных учреждениях, напомнил Медведев.