Участники СВО могут бесплатно посещать ряд экспозиций Музейного города ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники и ветераны СВО смогут бесплатно посещать свыше 10 площадок, которые входят в состав Музейного города на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На каждой площадке участнику или ветерану СВО нужно будет предъявить документ, подтверждающий льготу. Так, они могут бесплатно посетить центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", Музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран", павильон № 31 "Геология".

Помимо этого, вход свободный в павильоне № 57 "Россия – моя история", павильонах "Нефть" и "Умный город", музее гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, "Атоме", а также в подростковых мастерских "Каскад + digital" и на других площадках.

В некоторых из музейных павильонах ВДНХ для ветеранов подготовили специальные экскурсии. Например, на мультимедийной выставке "Лев Толстой. "Война и мир". Ожившие страницы", которую представил Государственный музей имени Л. Н. Толстого, участники СВО могут попасть на бесплатные групповые экскурсии.

В других музеях для ветеранов сделали льготные билеты. Так, Музей Востока и Музей кино участвуют в акции "Музейная неделя" для участников СВО и их родственников, которые могут побывать там до 31 июля. Со временем список площадок будет расширяться.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников СВО.

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих. Нововведения подразумевают, что офицеры, прапорщики и мичманы, которые служили менее 20 лет и были уволены со службы после увечья или по болезни, смогут приобретать путевки на санаторное лечение в домах отдыха госорганов со скидкой 75%. По мнению авторов проекта, на фоне проведения спецоперации число нуждающихся в таком отдыхе военнослужащих растет.

