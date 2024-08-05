Депутат МГД Медведев поддержал инициативу вузов о программах для участников СВО и их семей

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Депутат МГД Андрей Медведев поддержал инициативу российских вузов по формированию образовательных программ и льгот для участников специальной военной операции и их близких.

"Ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, рано или поздно вернутся домой. И перед ними встанет вопрос: чем дальше заниматься? Им предстоит получить какой-то навык, какую-то профессию. И в этой ситуации вузы должны быть готовы предложить им удобный для них формат образования. Армия не может быть оторвана от страны, бойцы должны чувствовать поддержку, понимать, что о них помнят, заботятся", – сказал Медведев, передает Агентство "Москва".

По его словам, внимание вузов должно быть направлено на тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий – зачастую это совсем еще молодые люди, у которых впереди выбор профессии и становление карьеры. Для них уже открыто дистанционное обучение по самым различным специальностям во многих учебных заведениях.

Помимо этого, для ветеранов СВО и их детей действует специальная отдельная квота при поступлении в учебные заведения – не менее 10% от общего объема бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям.

Депутат добавил, что Казанский федеральный университет на днях заявил, что берет на себя в 2024/2025 учебном году расходы по оплате обучения детей участников специальной военной операции. Решение было принято при поддержке руководства Татарстана. Медведев подчеркнул, что "было бы прекрасно, если эту инициативу подхватят и другие авторитетные отечественные вузы".

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции (СВО).