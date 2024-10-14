В ГД внесен законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группа депутатов ГД РФ во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для военных и добровольцев, участвующих в СВО. Об этом говорится в базе данных Госдумы РФ.

В пояснительной записке отмечается, что право на бесплатный проезд к месту отпуска сейчас получают те, кто служит в районах Крайнего Сервера и на территории УрФО, СФО и ДФО.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить военным и добровольцам, которые участвуют в спецоперации, отпуск не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени на поездку.

До этого депутат Максим Иванов призвал помогать бойцам СВО для приближения Победы в целях повышения рождаемости в стране. По его словам, нужно действовать принципом "пряника", а не "кнута". Парламентарий подчеркивал, что женщина захочет детей, когда у нее будет "свито гнездо" и появится уверенность в завтрашнем дне.

