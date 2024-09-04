Депутаты СРЗП призвали генпрокурора РФ Краснова защитить ветеранов СВО от вымогательств

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Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) во главе с их лидером Сергеем Мироновым обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с призывом защитить ветеранов СВО от вымогательств. Об этом сообщает RT.

Парламентарии напомнили о видеозаписи, появившейся в соцсетях, с обращением участника спецоперации, инвалида боевых действий из Приморского края. Видеоролик был записан перед попыткой суицида мужчины из-за требований бандитов, вымогавших у него деньги, и бездействия правоохранителей. Лишь 2 сентября сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве.

Депутаты СРЗП отметили, что подобные случаи вымогательства средств у участников СВО и членов их семей фиксируются в Сахалинской области, Хабаровском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае и других регионах. По их словам, преступники приходят домой к военнослужащим и их близким, угрожают и требуют отдать часть выплат, в том числе полученных за ранения.

В связи с этим парламентарии обратились к Краснову и попросили создать специальную комиссию из сотрудников Генпрокуратуры для выезда в указанные субъекты, проведения проверок и принятия необходимых мер реагирования. Также они предложили организовать горячую линию для военных и членов их семей, которые столкнулись с фактами вымогательства.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как таксист обманул военнослужащего из Ставрополя. По данным СУ СК России по региону, таксист, воспользовавшись телефоном военного, оформил на него кредит, часть из которого перечислил на свой банковский счет. Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства принять от пострадавшего заявление, возбудить дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.