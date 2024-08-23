Глава СК поручил завести дело после обмана таксистом участника СВО

Фото: depositphotos/irinabal18

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как таксист обманул военнослужащего из Ставрополя. Об этом в телеграм-канале сообщает СУ СК РФ по региону.

В СМИ размещено обращение участника СВО, который стал жертвой знакомого таксиста. Как пишет ведомство, в апреле он воспользовался мобильным телефоном военного, оформил на него крупный кредит, часть которого перечислил на свой банковский счет. Мужчина до сих пор не привлечен к ответственности и не возместил причиненный ущерб.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ставропольскому краю Игорю Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава СК России поручил возбудить дело после нападения и избиения участника спецоперации в Ростовской области. Пресса утверждала, что инцидент якобы произошел в Суваровском микрорайоне Ростова-на-Дону. Как рассказала жена военнослужащего, у нее диагностировали перелом ноги и ушибы, а у мужа – множественные ушибы головы.

Подозреваемых задержали. Ими оказались трое мужчин.

