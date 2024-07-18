СК возбудил уголовное дело после нападения на депутата Госдумы в Самаре

Фото: телеграм-канал "Михаил Матвеев коммент"

Уголовное дело заведено по статье "Хулиганство" после нападения мигрантов на депутата Государственной думы в Самаре, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

"Участники инцидента установлены и задержаны, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", – отметили в сообщении.

Нападение на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева произошло 18 июля. Парламентарий в своем телеграм-канале заявил, что инцидент произошел, когда неизвестные избивали прохожих. По его словам, он увидел, как происходит драка, вышел с водителем, чтобы прекратить ее. После того как Матвеев показал удостоверение и сказал, чтобы дерущиеся остановились, то получил удар в голову. Депутат уточнил, что у неизвестных была с собой палка.

Позже Матвеев сообщил, что по голове его ударили не палкой, а бутылкой.

"Голыми руками задерживать троих вооруженных палками и бутылками хулиганов было, конечно, большой глупостью", – отметил депутат.

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