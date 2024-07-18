Командир "Ахмата" извинился за поведение чеченца на пляже в Мариуполе

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Командир отряда спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов раскритиковал поступок гражданина Чечни, который заехал на пляж Мариуполя на автомобиле.

"Если бы это "лицо" участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы", – отметил Алаудинов в своем телеграм-канале.

Также командир "Ахмата" попросил прощения у всех тех, кто был оскорблен этим происшествием и претерпел неудобства.

По данным СМИ, инцидент произошел на пляже Песчаном. Чеченец вместе с семьей заехал на белой иномарке Lexus прямо на пляж, где отдыхали люди. Последние попросили убрать машину, из-за чего произошел конфликт. Когда жительница Мариуполя попыталась снять номера автомобиля на телефон, ей стали угрожать. После этого, как сообщают СМИ, мужчина выхватил телефон и заявил, что никуда не уедет, пока не искупается.

Сам мужчина заявил, что начали конфликтовать с ним и "кричать лозунги" местные граждане. Он также предложил найти полную версию видео, добавив, что запрещает публиковать информацию об инциденте.

Ранее на стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни произошел взрыв. В результате ЧП погибли 5 человек, 26 получили травмы различной степени тяжести. В связи с этим глава республики Рамзан Кадыров призвал привлечь виновных к ответственности.

По словам главы Чечни, пострадавшим, среди которых есть и жители Дагестана, оказывается необходимая помощь в региональных медицинских учреждениях. Кадыров добавил, что расчеты регионального МЧС и пожарной службы действовали профессионально и оперативно. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы в результате взрыва.

