Глава ОНК Дагестана: участник СВО умер от асфиксии в отделении полиции Махачкалы

Фото: телеграм-канал "Шамиль Хадулаев"

Причиной смерти участника СВО Ахмеда Джабраилова, которого в июле избили полицейские в РОВД Махачкалы, стала механическая асфиксия, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиля Хадулаева.

Он рассказал, что на момент смерти мужчина был трезв. В его анализах не обнаружены опиаты и этиловый спирт, как утверждалось ранее.

"Смерть мужчины подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования", – пояснил он.

Инцидент произошел в июле. Джабраилов, вернувшийся с СВО, якобы вел себя неадекватно на улице, после чего полицейские доставили его в Советский РОВД Махачкалы, начали бить ногами и электрошокером. Он скончался до приезда скорой помощи.

По словам родственников, мужчина страдал от посттравматического стрессового расстройства из-за травм, полученных в зоне спецоперации.

20 августа в Дагестане задержали полицейского по делу о смерти Джабраилова.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения и избиения участника СВО в Ростовской области. По данным публикаций в социальных сетях, инцидент якобы произошел в Суваровском микрорайоне Ростова-на-Дону. По словам супруги ветерана спецоперации, у нее диагностировали перелом ноги и многочисленные ушибы, а у ее мужа – множественные ушибы головы.

