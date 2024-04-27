Убитого из-за спора о парковке байкера похоронили в Москве

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В субботу, 27 апреля, в Москве похоронили 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, которого убили в ходе конфликта из-за парковки в Люблине. Об этом сообщает Life.ru.

Церемония прощания с молодым человеком состоялась на Новолюберецком кладбище. Там присутствовали родственники, друзья убитого, а также представители столичных мотосообществ.

Москвича похоронили в белом гробу. Пришедшие на церемонию прощания принесли большое количество цветов. Некоторые не могли сдержать слез.

Конфликт произошел 17 апреля во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы. В СК уверены, что Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В результате, по их данным, последний нанес москвичу удар ножом, а затем скрылся вместе с сообщниками. Мужчина скончался.

Уже 19 апреля правоохранители задержали подозреваемого и несколько его сообщников на территории Ростовской области. В итоге столичный суд арестовал шестерых фигурантов дела: Аббасова, его брата, их родственника, дядю и отца главного фигуранта, а также предоставившего преступникам автомобиль.

22 апреля сообщалось, что в розыске также находится седьмой обвиняемый по этому делу. Позднее суд Москвы арестовал сотрудника ДПС, который, предположительно, получил взятку от подозреваемого в убийстве Ковалева.