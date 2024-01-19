В Москве возбудили дело против главы узбекского землячества за пост, унижающий бойцов СВО

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Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении главы межрегиональнoго узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его публикации в адрес участников СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

По данным следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на личной странице в одной из соцсетей пост, унижающий достоинство граждан РФ, в том числе участников спецоперации на Украине.

Уголовное дело возбуждено по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Баратова доставили в подразделение московского СК для проведения следственных действий. Также правоохранители ищут других подозреваемых в указанном преступлении.

Ранее СК РФ предъявил заочные обвинения еще 68 иностранцам, участвующим в СВО на стороне украинской армии, а также экс-главе Минфина Украины Александру Шлапаку и бывшему председателю Нацбанка Украины Степану Кубиве.

До этого Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 67-летнего гражданина Дагестана за попытку сотрудничества на конфиденциальной основе с военной разведкой Украины.