Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы оставил под стражей до 21 апреля Александра Кима и Никиту Дубаса, которых обвиняют в организации экскурсии по коллектору реки Неглинки, из-за чего восемь человек погибли. Об этом заявили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы, обнаружили в Москве-реке утром 21 августа 2023-го. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе были восемь человек. Тела последних из них были найдены 22 августа.

По факту произошедшего следствие завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение предъявили одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая продавала и предоставляла соответствующие услуги.

Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора компании "Спутник" Александра Кима и диггера Никиту Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Ким не признал свою вину.



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