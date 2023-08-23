Суд арестовал двоих организаторов смертельной диггерской экскурсии в Москве

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора компании "Спутник" Александра Кима и диггера Никиту Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей", – огласила решение судья.

Однако Ким не признал свою вину. Защита директора компании "Спутник" заявила, что может предоставить залог в размере 5 миллионов рублей или отправить его под домашний арест.

Немногим позже суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дубасу меры наказания в виде ареста. Диггер также отказался признать свою вину.

Согласно решению суда, Ким и Дубас будут находиться под стражей до 21 октября.

"Было совершено тяжкое преступление против общественной безопасности и нравственности. Не все его соучастники установлены", – заявил следователь в суде.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы, обнаружили в Москве-реке утром 21 августа. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе были восемь человек, тела последних из них были найдены 22 августа.

По факту произошедшего следствие завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение предъявили одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая продавала и предоставляла соответствующие услуги.

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