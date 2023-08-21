Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в коллекторе реки Неглинки в Москве. Он подчеркнул, что поиски пропавших граждан продолжаются.

"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. <...> Соболезную родным и близким погибших", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин добавил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по подземным коллекторам столицы, они пропали после сильного ливня. По предварительным данным, всего в группе находились восемь человек, однако группа могла состоять из 20, но часть граждан отказалась от экскурсии из-за неблагоприятной погоды.

Позже были найдены тела еще двух мужчин, остальные участники экскурсии не выходят на связь, их поиски продолжаются.

Согласно некоторым данным, среди пропавших могут быть сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять дело о смерти членов экскурсионной группы под свой контроль. Она предположила, что причиной произошедшего могло стать несоблюдение простых правил безопасности организаторами экскурсии.



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