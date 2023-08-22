В МГД обсудят ужесточение наказания за проникновение в коллекторы

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Ужесточение наказания за несанкционированное проникновение в коллекторы и заброшенные здания, подъем на крыши обсудят в Мосгордуме в осеннюю сессию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя законодательного органа столицы Алексея Шапошникова.

"Незаконная экскурсия по коллекторам реки Неглинки, в результате которой погибли люди, – вопиющая человеческая халатность и нарушение законодательства. <...> За несанкционированное проникновение на такие объекты <...> накладывается административный штраф", – сказал депутат.

Он отметил, что крыши, заброшенные здания и коллекторы являются потенциально опасными объектами, поэтому их посещение необходимо дополнительно ограничить, в частности повысить за это штрафы. Шапошников добавил, что безопасность москвичей является приоритетом городских властей.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе было восемь человек, тела последних из них обнаружили днем 22 августа.

В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение было предъявлено одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая и проводила экскурсии.



Тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве