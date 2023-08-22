СК установил людей, причастных к организации смертельной экскурсии в подземных коллекторах

Фото: Следственный комитет РФ

Столичные следователи провели обыски у людей, продававших незаконные экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве и объявили ряд лиц в розыск. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК сообщает ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних", – заявили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили трех причастных к организации и проведению смертельной экскурсии. Им может грозить срок до десяти лет лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта, с которым работают следователи.

Ряд лиц объявлен в розыск.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Они пропали после сильного ливня. Всего в группу входили 8 человек, однако она могла состоять из 20, но многие участники отказались от экскурсии из-за непогоды. Днем был найден третий погибший.

Рядом со столичным парком "Зарядье" были найдены тела, предположительно, четвертого и пятого погибших.

Остальные участники экскурсии, которых пока что не удалось найти, не выходят на связь, их поиски продолжаются. По некоторым данным, среди пропавших могут быть сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в коллекторе реки Неглинки и подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.



Диггер прокомментировал происшествие с погибшими на экскурсии по коллекторам Москвы