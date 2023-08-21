Тело четвертого диггера обнаружили рядом с причалом "Зарядье" в Москве – СМИ

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Тело четвертого человека, погибшего в результате незаконной экскурсии по подземным коллекторам столицы, нашли у причала парка "Зарядье" под парящим мостом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам сотрудника экстренных служб, речь идет о теле мужчины.

"Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам", – резюмировал собеседник.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по подземным коллекторам. Они пропали после сильного ливня. Всего в группе находились восемь человек, однако их могло быть и 20, но многие участники отказались идти из-за плохого прогноза погоды.

Позже обнаружили тело еще одного мужчины. Остальные участники экскурсии не выходят на связь, их продолжают искать. Согласно некоторым данным, среди пропавших могут быть сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летня дочь и 17-летний племянник.

Позже вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на фоне произошедшего предложил ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на подземные объекты и системы городской инфраструктуры, с этой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Однако, он также выступил с предложением предусмотреть возможность безопасных экскурсий, которые бы проводили профильные организации, например, Московский метрополитен и Мосводоканал.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять дело о смерти членов экскурсионной группы под свой контроль. Вероятной причиной происшествия стало несоблюдение простых правил безопасности организаторами экскурсии, предположила она.



Уголовное дело возбудили после экскурсии по московским коллекторам – СМИ