Количество погибших в коллекторе Неглинки в Москве выросло до 5 – СМИ

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Количество погибших туристов после посещения незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы выросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Сейчас уже подтверждается гибель пяти участников незаконной экскурсии", – сказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что тело еще одного погибшего удалось найти недалеко от столичного парка "Зарядье".

"Тело пятого погибшего участника экскурсии заметил капитан судна, проплывающего мимо парка. При этом его, предварительно, достали около Крымского моста", – резюмировал собеседник.

Ранее рядом с этим же парком спасатели нашли тело четвертого диггера, речь шла о теле мужчины.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Отмечалось, что они пропали после сильного ливня. Всего в группу входили 8 человек, однако она могла состоять из 20, но многие участники отказались от экскурсии из-за непогоды. Днем был найден третий погибший.

Остальные участники экскурсии, которых пока что не удалось найти, не выходят на связь, их поиски продолжаются. Согласно некоторым данным, среди пропавших могут быть сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летня дочь и 17-летний племянник.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в коллекторе реки Неглинки и добавил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.



Диггер прокомментировал происшествие с погибшими на экскурсии по коллекторам Москвы