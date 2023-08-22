Тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Всех восьмерых участников экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружили погибшими. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания", – сказано в сообщении.

По данным ТАСС, операцию по поиску диггеров в столице завершили.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Отмечалось, что они пропали после сильного ливня. Днем был найден третий погибший, вечером обнаружили четвертого диггера, позже – пятого.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин.

Позже правоохранители задержали гендиректора компании "Спутник" Александра Кима. Его подозревают в организации незаконных экскурсий по коллекторам Москвы.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что правоохранители задержали и еще одного организатора незаконных экскурсий – Никиту Дубаса. У него дома якобы прошел обыск.

СК РФ провел обыски у людей, причастных к организации экскурсий по коллекторам Москвы