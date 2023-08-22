Одному из организаторов экскурсий по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Одному из организаторов экскурсий по коллекторам Москвы Никите Дубасу предъявили обвинение в совершенном преступлении. Об этом сообщатся в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо этого, 21 августа в Санкт-Петербурге прошли обыски у Александра Кима – генерального директора ООО "Спутник", продававшего и предоставлявшего данную услугу.

В СК подчеркнули, что местонахождение Кима установлено. В ближайшее время его доставят в ГСУ СК России по Москве для проведения с ним следственных действий.

В ведомстве добавили, что среди фигурантов уголовного дела также значится генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, находящийся в розыске. По информации СК, 1 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

По информации следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер вместе с группой в составе семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В результате нее погибли люди, в том числе несовершеннолетняя девушка. Подчеркивается, что находиться в таких местах могут только сотрудники специальных служб города.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Сергею Ярошу представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

Бастрыкин потребовал принять исчерпывающие меры к установлению обстоятельств гибели людей и привлечению всех причастных лиц к ответственности. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Добавляется, что по уголовному делу следователи уже провели осмотры места происшествия, обследовали коллектор реки Неглинки, допросили свидетелей, истребовали и изучают документацию, назначили ряд экспертиз, провели иные следственные действия и оперативные мероприятия.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Отмечалось, что они пропали после сильного ливня. Днем был найден третий погибший, вечером обнаружили четвертого диггера, позже – пятого.

Днем 22 августа были обнаружены тела всех восьмерых участников экскурсии. Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин.

Следователи установили причастных к организации незаконной экскурсии по Неглинке