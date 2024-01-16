Устроившая теракт в Петербурге Трепова призналась, что надеялась уехать на Украину

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), которую обвиняют в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, призналась в ходе допроса, что выполняла поручения журналиста Романа Попкова в надежде уехать на Украину.

"Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он – тоже. Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Треповой, через шесть месяцев Попков написал о том, что может посодействовать ее переезду, если она будет выполнять некоторые его поручения. Их общение стало ежедневным.

Мужчина перевел Треповой деньги, а затем попросил приобрести новые сим-карты. Также он познакомил ее со своим другом под ником Гештальт, который и отправил ей посылку с бюстом военкора Владлена Татарского.

2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб Татарский, еще 42 человека пострадали.

В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.

Позже Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой. Она останется под стражей еще в течение полугода – до 18 апреля 2024 года включительно.



Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК