Мошенники хотели заставить ветерана СВО залить бюллетени зеленкой

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ветерана спецоперации на Украине Кирилла Сидорова из Горловки, который получил ранение, пытались завербовать мошенники для того, чтобы он пошел и залил зеленкой урну для голосования. Об этом сообщает УФСБ РФ по ДНР, передает РИА Новости.

Так, по информации спецслужб, 31 января ветерану СВО позвонил якобы сотрудник сотовой компании из России, который сообщил мужчине о блокировке сим-карты. Тогда военный запаниковал и перевел по наводке мошенников все свои средства, которые получил по причине ранения (примерно три миллиона рублей).

После этого аферисты пообещали вернуть все средства лишь после того, как мужчина выполнит их указания, пообещав даже возместить вдобавок моральный ущерб, направив ему еще 200 тысяч рублей.

"Моя задача была – купить полулитровую бутылку воды и зеленки, налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, взять бюллетень, проголосовать, кинуть в урну, и в эту же урну залить раствор", – объяснил Сидоров.

Злоумышленники также обещали ветерану СВО, что его арестует подконтрольный мошенникам следователь, а после дачи показаний мужчине вернут все украденные средства наличными.

После такой истории мужчина призвал не доверять подобным сообщениям.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Вадим Ковалев сообщил, что жители Москвы могут обратиться в "Перезвони сам" для защиты от мошенников. Он рассказал, что горожане стали жаловаться в штаб на сообщения и звонки с угрозами от неизвестных лиц.

По словам Ковалева, никто из сотрудников правоохранительных органов не будет звонить и предлагать выполнить задания, в частности, вылить зеленку в ящик для голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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