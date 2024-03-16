Москвичи могут обратиться в "Перезвони сам" для защиты от мошенников на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жители Москвы могут обратиться в "Перезвони сам" для защиты от мошенников. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

Он рассказал, что горожане стали жаловаться в штаб на сообщения и звонки с угрозами от неизвестных лиц. Однако, по словам Ковалева, никто из сотрудников правоохранительных органов не будет звонить и предлагать выполнить задания, в частности, вылить зеленку в ящик для голосования.

"Вы всегда можете обратиться к нам в Общественный штаб и к любому наблюдателю на участке. Вам обязательно помогут и все объяснят. Кроме того, у Москвы есть сервис "Перезвони сам". Он как раз помогает бороться с такими спам-мошенниками", – информировал Ковалев.

Советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Кирилл Григорьев сообщил, что проект работает уже больше года. Он был создан правительством совместно со столичным управлением МВД РФ. При получении сообщений или звонков от мошенников Григорьев рекомендовал обращаться к специалистам.

Сервис "Перезвони сам" доступен по ссылке или по телефону 8 (495) 870-35-94.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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