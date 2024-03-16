Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершился первый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Его победителями стали свыше 1,6 миллиона избирателей, которые голосовали 15 марта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В розыгрыше победили 1 637 272 человека. Участники разыграли 1, 3 и 5 тысяч призовых баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции.

В 2024 году москвичам старше 60 лет, которые реализуют своей избирательное право онлайн, гарантированно выдадут скидку в размере 1 тысячи призовых баллов на покупки в одной из аптек-партнеров "Миллиона призов". Участники голосования в электронном формате не старше 25 лет получат скидку в 500 баллов для оплаты подписки онлайн-сервисов.

Семейные пары и родители с детьми могут стать участниками спецрозыгрышей. У супругов есть шанс получить от 15 до 100 тысяч баллов, а у родителей и опекунов детей – семейные билеты в парк развлечений.

После 12:00 16 марта победителям отправят СМС-сообщения с номера DIT_MOS. Им необходимо будет активировать уникальный код участника на сайте программы до 30 марта.

15 марта президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил, что первые призы в рамках акции программы "Миллион призов" – "Выбираем вместе – 2024" будут разыграны между избирателями, которые проголосовали на выборах президента РФ в Москве, около 09:00 16 марта. В рамках следующего этапа призы будут разыграны для проголосовавших с 08:00 16 марта до 08:00 17 марта в понедельник, 18 марта.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Москвичам рассказали о программе "Миллион призов"