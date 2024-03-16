В Москве на выборах президента уже проголосовали более 3,1 млн человек – МГИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 3,1 миллиона человек проголосовали в Москве на выборах президента России. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Если говорить о результатах вчерашнего дня и прошедшей ночи, то нужно сказать, что московские избиратели продолжали голосовать дистанционно в электронном голосовании", – сказала она.

За прошедшую ночь избирательное право реализовали более 150 тысяч человек. Кириллова отметила, что они сделали это в электронном формате. Всего же, по данным на 08:00, в Москве уже проголосовали 3 147 675 человек.

Ранее в России, в том числе в столице, стартовал второй день голосования на выборах президента России. Граждане по-прежнему могут выбрать наиболее удобный вариант голосования: бумажный или электронный.

Электронное голосование доступно на платформе ДЭГ, а также на участках, через терминалы электронного голосования. Проголосовать в Москве дистанционно можно на портале mos.ru. Функция доступна пользователям с полной учетной записью.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Общая явка на выборах президента РФ составила 36,09%