Треть избирателей проголосовала на выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Явка избирателей по всей стране на выборах президента РФ достигла уже более 33,45%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК).

Соответствующая информация появилась 15 марта к 20:30 по московскому времени.

На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 по московскому времени составляла 16,55%, к 12:00 – 34,72%, к 17:00 – 51,9%. После того, как в ЦИК РФ обработали уже 99,83% бюллетеней, явка достигла показателя в более 67%.

Ранее стало известно, что почти 3 миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования на выборах президента РФ. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова уточнила, что это беспрецедентно высокая явка в первый день голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента РФ в Москве