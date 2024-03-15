Первый розыгрыш в рамках "Миллиона призов" проведут 16 марта

Фото: Агенство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Первые призы в рамках акции программы "Миллион призов" – "Выбираем вместе – 2024" будут разыграны между избирателями, которые проголосовали на выборах президента РФ в Москве, около 09:00 16 марта. Об этом заявил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

"А подведение розыгрыша будет следующее: кто сегодня проголосовал с 08:00 до 20:00, завтра в районе 09:00 их розыгрыш будет. Я сегодня проголосовал, завтра я в районе 09:00 узнаю", – отметил он.

В рамках следующего этапа призы будут разыграны для проголосовавших с 08:00 16 марта до 08:00 17 марта в понедельник, 18 марта.

По словам президента МТПП, впервые акцию инициировали предприниматели столицы во время периода пандемии. В Москве розыгрыши проводили уже 8 раз.

"Менялось: тысяча, три, пять, потом были машины, были квартиры, а вот когда проводили восьмой раз, посчитали, что лучше больше небольших призов, чем вот квартиры или машины", – рассказал Платонов.

Ранее сообщалось, что москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента РФ, смогут потратить призовые баллы на покупки в столичных аптеках. Каждая из сетей приготовила для участников гарантированный приз. Жители столицы старше 60 лет, проголосовавшие онлайн, получат скидку в размере тысячи баллов на покупки.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Москвичам рассказали о программе "Миллион призов"