Порядка 2,3 млн человек проголосовали в Москве на президентских выборах – МГИК

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Порядка 2,3 миллиона российских граждан приняли участие в выборах президента РФ в Москве за семь часов с начала голосования. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"На 15:00 <...> электронно проголосовали 1 859 609 человек, с помощью бумажного бюллетеня – 390 955 избирателей", – поделилась она.

Жители столицы, которые отдадут свой голос в электронном формате на выборах главы государства, смогут потратить баллы на покупки в аптеках Москвы. Восемь аптечных сетей приготовили для участников гарантированный приз.

Как уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, порядка 80% москвичей отдали предпочтение дистанционному способу голосования на выборах.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка избирателей на выборах президента по России превысила 5,5%