15 марта, 13:40Политика
Памфилова заявила, что Россия справится с зарубежными провокациями на выборах президента
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Россия справится с готовящимися из-за границы провокациями на президентских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты".
Памфилова отметила, что членам избирательных комиссий часто приходится работать в непростых условиях.
"Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой", – цитирует председателя ЦИК РИА Новости.
Она уточнила, что членам комиссий оказывают психоэмоциональную помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят хорошо подготовленные люди с целью провокации и выведения их из рабочего состояния.
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК знает о готовящихся планах "прозападных тусовок" создать для Запада "определенную картинку". Она уверена, что сил у прозападных лиц немного, однако они будут пытаться создать массовость, собирая в свою "тусовку" людей, которые должны будут прийти во время президентских выборов к определенному участку в назначенное время. Она предупредила, что ЦИК на это ответит фактами, открытостью и прозрачностью.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Более 330 тысяч человек следят за проведением выборов президента РФ
Читайте также
- Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
- В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам