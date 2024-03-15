Памфилова заявила, что Россия справится с зарубежными провокациями на выборах президента

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Россия справится с готовящимися из-за границы провокациями на президентских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты".

Памфилова отметила, что членам избирательных комиссий часто приходится работать в непростых условиях.

"Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой", – цитирует председателя ЦИК РИА Новости.

Она уточнила, что членам комиссий оказывают психоэмоциональную помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят хорошо подготовленные люди с целью провокации и выведения их из рабочего состояния.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК знает о готовящихся планах "прозападных тусовок" создать для Запада "определенную картинку". Она уверена, что сил у прозападных лиц немного, однако они будут пытаться создать массовость, собирая в свою "тусовку" людей, которые должны будут прийти во время президентских выборов к определенному участку в назначенное время. Она предупредила, что ЦИК на это ответит фактами, открытостью и прозрачностью.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Более 330 тысяч человек следят за проведением выборов президента РФ