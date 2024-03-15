Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы

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Посольство РФ в США готовится к всевозможным провокациям во время выборов президента России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, российской дипмиссии поступает множество провокационных звонков и угроз. Дипломаты знают о планирующихся антироссийских акциях около посольств и Генконсульств РФ, а также о попытке проникнуть на территорию посольства, однако сорвать проведение выборов не получится, отметил Антонов.

Он также сообщил, что изменение политического курса США по Украине может стать первым сигналом для попыток Москвы и Вашингтона поправить ситуацию в отношениях.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла горожан от возможных нарушений избирательного законодательства, предупредив об уголовной ответственности за подобные деяния.

Первые избирательные участки на выборах президента РФ уже открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Информирование москвичей о выборах ведется только через официальные каналы – ДИТ