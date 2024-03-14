В ЦИК сообщили о провокационных планах "прозападных тусовок" на выборах президента РФ

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Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) знает о готовящихся планах "прозападных тусовок" создать для Запада "определенную картинку". Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, сил у прозападных лиц не так много, однако они будут пытаться создать массовость, собирая в свою "тусовку" сторонников, которые должны будут прийти во время проведения выборов президента РФ к определенному участку в назначенное время.

"Они пригласят зарубежных СМИ или тех, кто с ними сотрудничает, сделают картинку, что, видите, сколько там против, и растиражируют", – уточнила она.

Однако Памфилова предупредила, что на это ЦИК РФ ответит фактами, открытостью, честностью и прозрачностью.

Ранее глава Центризбиркома предупредила о готовящихся провокациях, которые нацелены на то, чтобы помешать россиянам за рубежом проголосовать на выборах президента РФ. Как утверждает Памфилова, хоть за границей россиян пытаются запугать, чтобы они не ходили на голосование, однако она выразила уверенность в беспрепятственном проведении выборов президента РФ, несмотря на провокации.



Более того, по ее словам, сами члены избиркомов РФ также подвергаются постоянному давлению извне и получают массу угроз в свой адрес. Но, несмотря на это, ни один из них не дрогнул перед этим воздействием, уточнила Памфилова.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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