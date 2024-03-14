Памфилова сообщила о готовящихся провокациях за рубежом на выборах президента РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании в информационном центре предупредила о готовящихся провокациях, которые нацелены на то, чтобы помешать россиянам за рубежом проголосовать на выборах президента РФ.

Как утверждает Памфилова, хоть за границей россиян пытаются запугать, чтобы они не ходили на голосование, она выразила уверенность в беспрепятственном проведении выборов президента РФ, несмотря на провокации.



При этом, по ее словам, релоканты организуют за границей сеть штабов, которые должны будут проводить мероприятия по дискредитации выборов президента РФ.

"Релоканты и те, кто там давно осел, декларируют, что они любят страну, но на самом деле активно работают против России, в основном в странах Прибалтики, Польши, Германии, где их хорошенечко натаскивают и содержат", – передает ТАСС словам Памфиловой.

Кроме того, она добавила, что в этом году выборы президента РФ впервые проводятся в сложной и экстремальной ситуации, так как вокруг сохраняется токсичная международная атмосфера. Однако, по ее словам, подобные негативные явления были предусмотрены комиссией, поэтому во всех регионах уже подготовлены запасные помещения, в которых также можно проводить голосование.

Памфилова сообщила, что 83% резервных помещений (более 52 тысяч) будут расположены в стационарных зданиях, а еще 17% (более 10 тысяч) – при передвижных пунктах голосования.

Более того, как утверждает глава ЦИК РФ, сами члены избиркомов РФ также подвергаются постоянному давлению извне и получают массу угроз в свой адрес. Но несмотря на это, по словам Памфиловой, ни один из них не дрогнул перед этим воздействием.

28 февраля в Минюсте Латвии сообщили, что тех, кто планирует проголосовать на выборах президента РФ, которые пройдут в российских посольствах республики, может ждать уголовная ответственность.

Как утверждал глава Госполиции Латвии, сотрудники МВД будут проверять голосующих на предмет наличия вида на жительство. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти в Латвии занимаются "диктатурой".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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