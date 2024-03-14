В ЦИК заявили, что результат выборов президента РФ разочарует многих за рубежом

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Результат президентских выборов в России будет разочарованием для многих за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.

Он подчеркнул, что все попытки помешать голосованию на выборах, закрывая участки за рубежом или атакуя их на приграничье, являются бессмысленными.

"Народ все равно скажет свое слово, несмотря ни на что, если давление сильнее, тем больше единства", – сообщил Булаев.

Первые избирательные участки на выборах президента РФ открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия знает о готовящихся планах "прозападных тусовок" создать для Запада "определенную картинку".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В РФ началось трехдневное голосование на выборах президента страны