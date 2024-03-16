Голосование на выборах президента РФ в Москве проходит в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Процесс голосования на выборах президента РФ в Москве осуществляется в штатном режиме и без нарушений. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице в 2024 году Вадим Ковалев.

"Голосование идет штатно, все спокойно. Наблюдаем через видеокамеры, через нашу сеть наблюдателей, что происходит в городе, как работают система Мосгоризбиркома", – информировал он.

Ковалев поблагодарил наблюдателей за работу, а также отметил эффективность системы "Мобильный избиратель".

Согласно последним данным, явка на выборах президента в РФ составила уже 38,35%. Данные были подготовлены ЦИК с учетом электронного голосования.

Россиянам доступны два варианта голосования: бумажное и электронное. Сделать выбор с помощью бюллетеня можно на избирательном участке. Электронное голосование доступно в системе ДЭГ, в терминалах электронного голосования на участках, а также на портале mos.ru. Воспользоваться последним способом могу только москвичи с полной учетной записью.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Новости часа: явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35%