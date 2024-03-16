Французский политик д'Артаньян высоко оценил организацию президентских выборов в России

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Президентские выборы в России хорошо организованы и проходят спокойно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французского политика Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньяна, который в ДНР в качестве международного наблюдателя.

д'Артаньян отметил, что выборы организованы хорошо – точно так же, как это проходит во Франции. Политик отметил, что избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину и проголосовать за своего кандидата.

Французский политик также подчеркнул, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках и не получал жалоб от избирателей или местных наблюдателей.

"Я бы сказал, если бы заметил что-то. Я избирался 40 лет, был членом Европарламента и французского сената. Так что я знаю, что такое выборы", – отметил политик.

Член французской Радикальной партии де Монтескью-Фезансак д'Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д'Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Он приехал в ДНР впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.