Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ. Он выбрал традиционный способ голосования – на избирательном участке.

Слуцкий сделал выбор, посетив школу № 1236 имени С. В. Милашенкова в Москве. На время выборов там организовали участок для голосования.

Накануне на выборах президента РФ проголосовал Владимир Путин. Он предпочел дистанционный способ голосования. Системе ДЭГ действующий глава государства отдает предпочтение последние несколько лет.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

